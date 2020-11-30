Смерть Марадоны может оказаться убийством

Сам медик отвергает свою виновность: «Мы сделали все, что могли. Я не считаю, что кто-либо виноват в этом».

По данным телеканала, квартиру личного врача спортсмена обыскали. Следствие изъяло у Луке историю болезни Марадоны.

Сам подозреваемый заявляет, что в задачи команды медработников, которая находилась рядом с Марадоной, входило «следить за тем, чтобы он принимал таблетки и не употреблял спиртное, а не предотвращать сердечный приступ». Луке также отверг версию о том, что недавняя операция на мозге Марадоны могла быть связана с его смертью.

Луке напомнил, что у его подопечного была алкогольная зависимость, но для отправки его в обычную больницу «не было оснований», а от рехаба Марадона категорически отказывал