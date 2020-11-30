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Смерть Марадоны может оказаться убийством

Лечащему врачу Диего Марадоны Леопольдо Луке могли предъявить обвинения в непредумышленном убийстве легенды футбола. Однако официального подтверждения со стороны аргентинской прокуратуры нет, информирует Todo Noticias.

Сам медик отвергает свою виновность: «Мы сделали все, что могли. Я не считаю, что кто-либо виноват в этом».

По данным телеканала, квартиру личного врача спортсмена обыскали. Следствие изъяло у Луке историю болезни Марадоны.

Сам подозреваемый заявляет, что в задачи команды медработников, которая находилась рядом с Марадоной, входило «следить за тем, чтобы он принимал таблетки и не употреблял спиртное, а не предотвращать сердечный приступ». Луке также отверг версию о том, что недавняя операция на мозге Марадоны могла быть связана с его смертью.

Луке напомнил, что у его подопечного была алкогольная зависимость, но для отправки его в обычную больницу «не было оснований», а от рехаба Марадона категорически отказывал

30 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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