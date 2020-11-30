Китай испытывает самолет — конкурент Боинга Джордж Клуни признался, что они с Амаль не думали ни о браке, ни о детях » Школьник в Иерусалиме нашел бусину времен Первого Храма В Иерусалиме на Храмовой горе девятилетний Биньямин Милт нашел древнюю бусину из золота. Мальчик нашел бусину, когда он просеивал почву. Артефакт, который выполнен из маленьких золотых гранул и напоминает цветок. Как позже оказалось, украшение изготовили примерно 3000 лет назад.



Бусина очень хорошо сохранилась, поэтому поначалу археологи даже предполагали, что это современное изделие. Но спустя какое-то время, один из археологов, вспомнил, что она похожа на предметы времен Первого Храма, которые уже встречались ему раньше.



Золотые изделия этого периода встречаются очень редко, поскольку тогда золото было только рафинированным, со значительными примесями серебра, отмечают исследователи.

https://mignews.com/news/disasters/world/291120_212649_65178.html

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