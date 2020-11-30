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Школьник в Иерусалиме нашел бусину времен Первого Храма

В Иерусалиме на Храмовой горе девятилетний Биньямин Милт нашел древнюю бусину из золота.

Мальчик нашел бусину, когда он просеивал почву. Артефакт, который выполнен из маленьких золотых гранул и напоминает цветок. Как позже оказалось, украшение изготовили примерно 3000 лет назад.

Бусина очень хорошо сохранилась, поэтому поначалу археологи даже предполагали, что это современное изделие. Но спустя какое-то время, один из археологов, вспомнил, что она похожа на предметы времен Первого Храма, которые уже встречались ему раньше.
Мальчик нашел артефакт, созданный 3000 лет назад в Иерусалиме
Золотые изделия этого периода встречаются очень редко, поскольку тогда золото было только рафинированным, со значительными примесями серебра, отмечают исследователи.

Биньямин Милт ▻ Последние новости

В Иерусалиме ребенок нашел 3000-летнее золотое украшение. Фото | Мир | OBOZREVATEL

Украшение очень хорошо сохранилось
https://mignews.com/news/disasters/world/291120_212649_65178.html

30 ноября, 2020 | Category: Израиль, Наука, Новости ﻿
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