Россия и Саудовская Аравия договорились продлить ограничения на добычу нефти

Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители нефти в соглашении ОПЕК+, в целом придерживаются консолидированной позиции по вопросу продления действующего уровня сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года. Об этом ТАСС сообщили два источника в организации.

Один из собеседников агентства отметил, что «консенсус между Россией и Саудовской Аравией» имеется. Другой подтвердил эту информацию, но добавил, что осталось согласовать «некоторые детали и механизм» пролонгации.

Как сообщали ранее источники ТАСС, обсуждалось продление действующих параметров сокращения добычи нефти (на 7,7 млн б/с) на три или даже шесть месяцев 2021 года. Мониторинговый комитет ОПЕК+ должен был вынести конкретную рекомендацию для министерской встречи стран альянса по этому вопросу еще 17 ноября, но взял время для размышлений. Наконец, неформальные консультации министров комитета состоятся в воскресенье, 29 ноября, предварительно в 19:00 мск.

Министерская конференция ОПЕК+ состоится 30 ноября, когда рекомендацию мониторинга будут рассматривать только страны ОПЕК, и 1 декабря, когда решение будет приниматься уже не входящими в картель странами соглашения.

Обновленное соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ действует с мая этого года. Первый этап сделки, когда страны альянса снижали добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, завершился в июле. С августа и до конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с. А с 1 января 2021 года ограничения должны составить уже 5,8 млн б/с. Соглашение действует до апреля 2022 года.