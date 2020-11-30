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Режиссер «Из машины» и «Аннигиляции» готовит хоррор

Режиссер "Из машины" и "Аннигиляции" готовит хоррор

Британский режиссер и сценарист Алекс Гарленд, известный по научно-фантастическим фильмам «Из машины», «Аннигиляция» и сериалу «Разрабы», готовит низкобюджетный хоррор.

По словам Гарленда, действие фильма развернется в Великобритании. Больше автор ничего рассказывать не стал. В настоящее время он ищет для проекта источник финансирования, чтобы начать съемки весной-летом 2021 года.

Учитывая склонность Гарленда к фантастике, можно предположить, что это будет фантастический хоррор. Учитывая заявленную низкобюджетность, можно предположить, что картина будет камерной с небольшим количеством действующих лиц.

30 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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