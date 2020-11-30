Расследовать отравление Навального потребовали 56 стран ОЗХО

Россия должна провести прозрачное расследование дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. С таким требованием выступили 56 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В совместном заявлении они осудили отравление Навального, подчеркнув, что полностью доверяют заключению независимых экспертов ОЗХО, согласно которому Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» — тем же ядом, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в британском Солсбери.

К заявлению присоединились все страны Евросоюза, Великобритания, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие государства — 56 стран. В документе подчеркнуто, что использование химоружия неприемлемо ни при каких условиях и вызывает «крайние опасения».

Москва должна оказать содействие Конференции ОЗХО, которая будет контролировать соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, отмечено в заявлении.

Напомним, состояние Навального резко ухудшилось 20 августа этого года при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите». Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок». Москва, однако, отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.