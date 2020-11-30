Протестующие в Минске пенсионеры «отправили» Лукашенко в Ростов

Участники «Марша мудрости», который прошел сегодня в Минске, дошли до ГУМа, но там люди в балаклавах развернули активистов в обратную сторону.

Как сообщает портал Tut.by, акция прошла с участием пенсионеров и медиков. Однако силовики перекрыли весь центр и не дали участникам пройти по привычному маршруту от площади Независимости до площади Якуба Коласа.

Активисты несли флаги, скандировали лозунги против действующего президента Александра Лукашенко, держали плакаты с надписями «Я выхожу», «Свободу врачам и журналистам! А сам иди вон!», «Билет в один конец: Минск-Ростов» (именно в этот российский город, как сообщалось ранее в СМИ, сбежал отстраненный от власти экс-президент Украины Виктор Янукович).

Акция завершилась задержаниями.

По данным правозащитного центра «Весна», силовики задержали девять человек.

Напомним, в Белоруссии с августа не стихают протесты из-за итогов президентских выборов, на которых Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.