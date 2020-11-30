Представитель МИД Китая опубликовал в Twitter шокирующий фейк с обвинением Минобороны Австралии в убийствах

Китай попал в военно-дипломатический скандал из-за оскорбляющего участников операции НАТО фотомонтажа в Twitter.

Спикер министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь намекнул на то, что австралийские солдаты совершают военные преступления в Афганистане. Дипломат разметил в соцсети изображение, на котором военный из Австралии приставил нож к горлу местного мальчика, держащего белого барашка. Лезвие ножа при этом уже обагрено кровью, передает BBC News.

Австралийские власти призвали Китай к ответу. По словам премьер-министра Скотта Моррисона, в Канберре ждут извинений от оскандалившегося чиновника.

«Шокирующий, отвратительный» фейк должен быть удален соцсетью, добавил глава правительства.