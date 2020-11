Поклонники Селены Гомес возмутились из-за шутки в сериале про пересадку почки

В 2017 году известная певица Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки — донором стала близкая подруга звезды Франсия Райса. Эту историю из жизни Гомес решили вспомнить в ситкоме «Спасенные звонком». Правда, получилось это у его создателей очень неудачно.

Франсия Райса и Селена ГомесВ одной из сцен шестого эпизода две студентки спорили о том, кто стал донором для Селены. Так, одна из них утверждала, что им была мама бывшего возлюбленного Селены Джастина Бибера. А другая говорила, что свою почку певице пожертвовала Деми Ловато.

Они же лучшие подруги, как и мы с тобой (в реальной жизни Селена Гомес и Деми Ловато не являются подругами. — Прим. ред.),



— говорит одна героиня шоу.

В другой сцене того же эпизода главные герои разговаривают на фоне стены, на которой были граффити с надписью «А у Селены Гомес вообще есть почка?».

Оскорбительные шутки так возмутили поклонников Селены, что они раскритиковали сериал и его продюсеров, запустив кампанию в сети в ее поддержку с хештегом #RespectSelena («Уважайте Селену»).

После этого создателям «Спасенных звонком» пришлось извиняться. Они выпустили публичное обращение, в котором извинились за неуместные шутки.

Мы приносим свои извинения. В наши намерения не входило легкомысленно относиться к здоровью Селены. Мы связались с ее командой и сделаем пожертвование в благотворительный фонд Селены Гомес The Selena Gomez Fund for Lupus Research at USC,

— заявили они.

Сама 28-летняя Гомес скандал пока не комментировала, а вот ее подруга Франсия Райса сразу же на него отреагировала. Она отметила, что актеры и продюсеры сериала извинились перед ней лично, что она очень ценит, но также заявила, что это публичное извинение должно распространяться на всех доноров, которые могут быть оскорблены.

Как донор почки я хочу показать свою любовь и дать понять другим донорам, что они не одиноки. Вас видят. Я вас очень ценю. Вы так храбры, и ваш бескорыстный поступок очень ценится!

— заявила она.