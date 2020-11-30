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Победа над пандемией — американская вакцина от коронавируса показала 100-процентную эффективность

Вакцина от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna показала эффективность препарата на уровне 100 процентов при тяжелом течении COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

В остальных случаях эффективность вакцины составила 94,1 процента, указывается в сообщении. В испытании препарата приняли участие более 30 тысяч человек, большинство из них перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий.

«Этот положительный первичный анализ подтверждает способность нашей вакцины предотвращать болезнь COVID-19 с эффективностью 94,1 процента, а также способность предотвращать тяжелую форму заболевания. Мы верим, что наша вакцина станет новым мощным инструментом, который может изменить ход пандемии», — заявили в компании.

30 ноября, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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