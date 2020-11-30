Персидская лань в Израиле появилась благодаря секретной операции Моссад



В Израиле проживает одна из двух популяций персидской лани в мире, но для этого потребовалась революция, тайная миссия Моссада и тайный и дерзкий полет.

Персидская лань когда-то жила в Израиле и упоминается в Библии. Известная как Dama dama mesopotamica на латыни, или Yahmor Parsi на иврите, считается, что это косуля, упоминаемая в Библии как животное, которое жует жвачку и имеет раздвоенные копыта, следовательно является кошерным (Второзаконие 14: 5). Более того, оно явно считалось подходящим для царя, так как подавался за столом царя Соломона (3 Царств, 4:23).

Как сообщает официальный аккаунт государства Израиль в Твиттере, персидская лань считалась вымершей. Но в 1950-х годах была обнаружена небольшая популяция, проживающая в Иране.

После их открытий, в Израиле, в связи с Шестидневной войной генерал Авраам Йоффе трудился, чтобы ввести исчезающие виды в страну, в связи с израильской инициативой по восстановлению библейской дикой природы в Израиле, по данным научных исследований по видам.

В то время, как еврейскому государству удалось получить оленей-самцов из Германии, самки все еще ускользали от них. Таким образом, Израиль пытался договориться с шахом Ирана о том, чтобы две головы небольшого стада персидских ланей могли быть отправлены в Израиль.

Их усилия включали то, что Иоффе ухаживал за братом шаха, заядлым охотником принцем Абдолом Резой Пехлеви, приглашая его в Негев для охоты на нубийских горных козлов. Горный козел является охраняемым видом в Израиле, но тогдашний министр сельского хозяйства Ариэль Шарон сделал исключение, согласно The Wall Street Journal

Согласно WSJ, Йоффе сам поехал в Тегеран забрать оленя, по приглашению брата шаха, но по прибытии у него случился легкий сердечный приступ.

По словам Ицика Сегева, военного атташе Израиля в Иране в то время, «когда генерала катили на носилках в самолет, он повернулся ко мне, схватил меня за руку и сказал: Сегев, ты принесешь мне этих оленей.

НО ВСЕ изменилось в декабре 1978 года. Чувствуя надвигающуюся революцию, шах позвонил в Управление природы и парков и приказал им немедленно отправить агентов Моссада, чтобы обезопасить оленей.

К тому времени, когда прибыл агент — предположительно зоолог Майк Ван Гревенбрук, вооруженный выдувным пистолетом, замаскированным под трость.

Как сообщает израильский источник, «благодаря какой-то форме божественного вмешательства агент смог найти оленей и вернуть их в Израиль, сев на последний израильский рейс, вылетавший из Ирана».

Действительно, успех агента в поимке четырех самок и их доставке в Израиль привел к тому, что некоторые окрестили операцию «Великое ограбление персидского оленя», а The Wall Street Journal назвали иранским «оленьим подъемником».

«Я прибыл в аэропорт Тель-Авива, разгрузил оленей, а там большой генерал со слезами на глазах ждет», — сказал Ван Гревенбрук.

Сегодня, усилия по сохранению и разведению, проводимые Иерусалимским библейским зоопарком и заповедником Хай-Бар Кармель, привели к тому, что персидская лань вернулась на свою библейскую родину.

https://isroe.co.il/persidskaya-lan-v-izraile-poyavilas-blagodarya-sekretnoj-operatsii-mossad/