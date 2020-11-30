НПЗ на севере Ирака подвергся ракетному удару

По НПЗ в городе Салахаддин на севере Ирака нанесен ракетный удар, что привело к крупному пожару в одном из топливных резервуаров.

Об этом агентству «Анадолу» сообщил сотрудник управления полиции провинции Салахаддин Наджм аль-Убейди.

По его словам, ракетный удар нанесены по НПЗ, расположенному в районе Ас-Сынийя. Пострадавших в результате инцидента нет, пожарные пытаются локализовать огонь.

Власти Ирака пока не прокомментировали инцидент.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группировка.

Нефтеперерабатывающий завод, производственная мощность которого составляет 20 тыс. баррелей нефти в сутки, в 2014 году уже подвергался обстрелу боевиков террористической организации ДЕАШ.