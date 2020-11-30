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Новая любовница Саакашвили — депутат «Слуги Народа»

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавляющий исполнительный комитет Национального совета реформ Украины, завел роман с главой украинской делегации в ПАСЕ и депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Собеседник издания в «Слуге народа» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский знает о романе Саакашвили и Ясько. «Хотя лично я не понимаю, зачем Лизе все это. Михаил не тот человек, который пойдет на все для ее карьерного продвижения», — сказал источник.

Он также рассказал, что Ясько отучилась в магистратуре Школы государственного управления имени Блаватника Оксфордского университета. Деньги на учебу она накопила посредством сбора пожертвований и добровольных взносов.

Отмечается, что жена Саакашвили, гражданка Нидерландов Сандра Руллофс сейчас проживает на родине вместе с младшим сыном политика, 14-летним Николозом. Старший сын экс-президента Грузии, 25-летний Эдуард, живет в США.

Михаил Саакашвили вернулся на Украину после прихода к власти Владимира Зеленского. В мае 2020 года он был назначен главой исполнительного комитета Национального совета по проведению реформ.

30 ноября, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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