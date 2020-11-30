Неврологи рассказали о проблемах с памятью и вниманием после коронавируса

Пациенты, переболевшие коронавирусом, все чаще жалуются на нарушения памяти и концентрации внимания, пишет РБК со ссылкой на комментарии врачей-неврологов и экспертов.

По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, число таких обращений увеличилось осенью. Весной пациентов с подобными жалобами не было. Лядов отметил, что на подобные симптомы жалуются далеко не все пациенты, перенесшие коронавирус, однако в целом количество жалоб растет.

Невролог Александр Комаров также подтвердил агентству увеличение количества подобных обращений и добавил, что встречаются жалобы на нарушение когнитивных функций в целом.

По мнению врачей, причин таких последствий может быть несколько. В их число входят психосоматические — стресс и страх, приводящие к росту давления и увеличению риска проблем с сосудами. Также может влиять нейротоксическое действие самой инфекции или нарушение функций легких, развивающееся при заражении, поскольку ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.

Для борьбы с такими последствиями коронавируса медики советуют избегать стресса, принимать витаминные и минеральные комплексы с повышенным содержанием витаминов группы В, магния и цинка, а также, в зависимости от рекомендаций врача, противоастенические препараты, рассчитанные на неврозоподобные состояния.