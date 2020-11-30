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«Милые девочки»: Лобода запечатлелась с дочками

«Милые девочки»: Лобода запечатлелась с дочками
Светлана Лобода воспитывает двоих детей. Девять лет назад она родила дочь Евангелину от танцора Андрея Царя. А в мае 2018 — еще одну девочку, которой дала имя Тильда. Фанаты артиски заподозрили, что отцом ребенка является музыкант группы Rammstein Тилль Линдеманн. Так ли это на самом деле — неизвестно, потому что имя отца малышки Светлана до сих пор скрывает.
В день матери в своем Instagram Лобода опубликовала снимок с дочками, на котором все трое позировали в белых нарядах. Лицо младшей дочки артистка по-прежнему не показывает.

«С днем матери нас, милые девочки», — подписала снимок Лобода.

Напомним, что в октябре Светлана с размахом отметила свое 38-летие в Дубае. В день рождения она похвасталась обручальным кольцом с огромным бриллиантом. Эксперты в сфере ювелирного мастерства оценивают его стоимость в полтора миллиона долларов.
30 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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