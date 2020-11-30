Лондон обвинил Москву в отравлении Навального и затребовал все данные по «Новичку»

После громкого дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального власти России должны обнародовать программу по работе над веществами группы «Новичок» и предоставить все данные в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила государственный министр при Минобороны Британии Аннабель Голди.

«Великобритания считает, что нет никакого правдоподобного объяснения отравлению господина Навального кроме причастности и ответственности России за это ужасное нападение», — отметила Годди.

Она призвала РФ «полностью раскрыть ОЗХО программу «Новичка».

Напомним, 6 октября ОЗХО сообщила, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок», которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. ЕС, а также Великобритания ввели санкции против шести физических лиц из РФ и Научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом Навального. Москва обвинения в причастности к инциденту отвергает.

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа этого года при перелете из Томска в Москву. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске, где оппозиционера госпитализировали в местную больницу. 22 августа пациент был перевезен в «Шарите». Позднее три лаборатории: германская, французская и шведская, подтвердили, что в отношении создателя ФБК был применен «Новичок». Москва, однако, отказывается от возбуждения уголовного дела об отравлении Навального, заявляя, что не видит этому доказательств.