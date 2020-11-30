Курс биткоина обновил исторический максимум, державшийся с 2017 года

Курс биткоина превысил исторический максимум, зафиксированный в 2017 году.

В ходе торгов 30 ноября стоимость биткоина достигла 19 808 долларов. Предыдущее рекордное значение, зафиксированное 18 декабря 2017 года, составляло 19 783 доллара 21 цент.

За последний год стоимость биткоина выросла на 170%. Как отмечает Reuters, это произошло на фоне общего интереса к рискованным активам, а также надежд инвесторов на то, что криптовалюты в скором времени станут общепринятым средством платежа.

В 2017 году биткоин на фоне интереса к криптовалютам подорожал за год примерно в 20 раз, после чего его курс начал быстро падать. Уже к июню 2018 года — спустя полгода после рекордной стоимости — биткоин стоил немногим более 6 тысяч долларов, к началу 2019 года курс опустился до 3,5 тысячи долларов. После этого вновь начался его рост.