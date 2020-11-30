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Китай испытывает самолет — конкурент Боинга

Китайская авиастроительная корпорация COMAC получила разрешение Администрации гражданской авиации Китая на проведение завершающих и сертификационных летных испытаний перспективного узкофюзеляжного авиалайнера C919. Как пишет Flightglobal, сертификационные испытания, в которых участвуют шесть самолетов, уже проводятся в разных районах страны, включая Наньчан в провинции Цзянси, Шилин-Хото во Внутренней Монголии и Яньлян в Шэнси.

Разработка лайнера C919 ведется с первой половины 2010-х годов. Это крупнейший лайнер, спроектированный и построенный в Китае. Самолет имеет в длину 38,9 метра и размах крыла 35,8 метра. Лайнер будет выпускаться в трех вариантах, рассчитанных на перевозку 156, 168 и 174 пассажиров соответственно. Максимальная взлетная масса самолета составляет 77 тонн.

C919 рассчитан на полеты на скорости в 834 километров в час на расстояние до 5,5 тысячи километров. Первый полет самолета состоялся в мае прошлого года. Китайские разработчики намерены поставлять C919 на экспорт. Планируется, что на мировом рынке новый лайнер будет конкурировать с европейским Airbus A320neo, американским Boeing 737 MAX и российским МС-21.

30 ноября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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