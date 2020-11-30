Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в ранее надетой задом наперед блузке

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в блузке, которую случайно надела задом наперед год назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о шелковой рубашке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов (около 79 тысяч рублей). 38-летняя Миддлтон надела ее для съемок видео в рамках кампании Early Years («Ранние годы»), в котором она ответила на вопросы поклонников о важности воспитания в первые пять лет жизни ребенка.

В марте 2019 года супруга принца Уильяма посетила детский центр Henry Fawcett Children’s Centre в Лондоне в той же самой блузке. У моделей, демонстрирующих вещь на сайте марки, пуговицы блузки были расположены сзади, однако герцогиня застегнула их спереди. Тогда ошибка Миддлтон привлекла внимание экспертов. На этот раз она надела блузку правильно.