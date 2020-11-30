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Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в ранее надетой задом наперед блузке

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кэтрин вновь появилась на публике в блузке, которую случайно надела задом наперед год назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о шелковой рубашке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов (около 79 тысяч рублей). 38-летняя Миддлтон надела ее для съемок видео в рамках кампании Early Years («Ранние годы»), в котором она ответила на вопросы поклонников о важности воспитания в первые пять лет жизни ребенка.

В марте 2019 года супруга принца Уильяма посетила детский центр Henry Fawcett Children’s Centre в Лондоне в той же самой блузке. У моделей, демонстрирующих вещь на сайте марки, пуговицы блузки были расположены сзади, однако герцогиня застегнула их спереди. Тогда ошибка Миддлтон привлекла внимание экспертов. На этот раз она надела блузку правильно.

30 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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