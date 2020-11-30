Джордж Клуни признался, что они с Амаль не думали ни о браке, ни о детях

59-летний Джордж Клуни редко говорит в интервью о личной жизни, однако за последний месяц он прямо-таки зачастил с такими откровениями. Вчера актер, выступая в эфире канала CBS, где он говорил о своем новом фильме «Полночное небо», рассказал о браке с 42-летней Амаль и их трехлетних детях Элле и Александре.

Как признался Клуни, с появлением Амаль в его жизни все изменилось.

Нет никаких сомнений в том, что присутствие Амаль в моей жизни все для меня изменило. Впервые в моей жизни все, что она делала, и все, что касалось ее, было безмерно важнее всего, что касалось меня. А потом у нас появились эти два глупыша. И это наполнило мою жизнь, это было чем-то таким, чего я не ожидал,

— признался он.

Актер, который женился на адвокате по правам человека в 2014 году, сказал, что изначально у них с Амаль не было планов регистрировать свои отношения официально.

Мы никогда не говорили о браке, когда встречались. Я спросил ее об этом ни с того ни с сего, и ей потребовалось много времени, чтобы сказать «да». Я простоял на коленях минут 20, пока наконец не сказал: «Слушай, я сейчас вывихну бедро»,

— вспомнил он.

О детях Джордж и Амаль тоже сначала не думали.

Мы никогда не говорили о том, чтобы завести детей, а потом однажды просто сказали: «Что ты думаешь об этом?».

Мы пошли в клинику, сделали УЗИ. А нам сказали: «У вас будет мальчик!». И я ответил: «Мальчик, замечательно!». А они продолжили: «И у вас будет еще один ребенок». Я был готов к одному. Я уже в возрасте. А тут вдруг их становится двое. Мне трудно было заставить себя не говорить, и я просто стоял там около 10 минут, глядя на этот листок бумаги и думая: «Что? Двое?»

— рассказал Клуни.

Сейчас актер говорит, что рад, что близнецы есть друг у друга.

Это просто невероятно,

— отмечает он.