Джо Байден повредил лодыжку, играя с собакой

Избранный президент США Джо Байден вывихнул правую лодыжку во время игры с собакой, сообщает The New York Times.

В воскресенье Байден посетил ортопедическую клинику в Ньюарке, штат Делавэр, где ему сделали компьютерную томографию. В результате у него были выявлены небольшие трещины в кости.

«Компьютерная томография подтвердила волосяные (небольшие) трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы», — сообщил лечащий врач Байдена Кевин ОʼКоннор.

В течение нескольких следующих недель президенту придется носить специальный ботинок.

Действующий глава США Дональд Трамп, реагируя на новость о травме Байдена, написал в твиттере: «Поправляйся скорее!»