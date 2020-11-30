Дженнифер Лопес снялась в новой фотосессии в эффектном эротичном платье

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней ноябрьского номера журнала WSJ. Magazine.

51-летняя знаменитость появилась на обложке издания в эффектном черном платье от модного дома Mônot, основанного ливанским дизайнером Эли Мизрахи.

Лопес также позировала в стильном брючном костюме от бренда The Row и простой белой майке. Автором фотосессии выступила Грей Сорренти — дочь знаменитого фотографа Марио Сорренти.

В интервью с WSJ. Magazine Лопес рассказала, как карантин помог ей переосмыслить свою жизнь и отношения с детьми:

«Мне действительно понравилось быть дома и каждый вечер ужинать с детьми, чего я, наверное, никогда не делала. В этот период дети рассказали мне, как им не нравилась наша жизнь. Это было настоящим открытием для меня. Я переосмыслила некоторые вещи и посмотрела на то, что было хорошо, а что — плохо. Вы думаете, что у вас все хорошо, но вы носитесь, работаете, а они ходят в школу, и мы все погружены в наши гаджеты. Мы даем им прекрасную жизнь, но в то же время мы им нужны. И мы им нужны по-другому», — призналась звезда.

Лопес также заявила, что возраст не мешает ей оставаться молодой и сильной:

«Я чувствую себя молодой и сильной, и я хочу показать женщинам, как быть сильным. В шоу на Суперкубке было много символики. Я хотела быть на вершине Эмпайр-стейт-билдинг и, как Кинг-Конг, бить себя в грудь: „Я здесь!“. Понимаете? Использование вашей женственности и чувственности — очень мощный инструмент. Мы здесь и мы имеем значение. Мы заслуживаем равенства. Вы должны с нами считаться», — отметила она.