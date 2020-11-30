Беременная Эмили Ратажковски наслаждается солнечной погодой в Лос-Анджелесе

На время беременности 29-летняя Эмили Ратажковски вместе с мужем Себастьяном Бир-Макклардом переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Теперь инстаграм звезды каждый день пополняется солнечными фотографиями. Вчера модель показала поклонникам, как загорает у бассейна. На видео будущая мама предстала в стильном бикини цвета мокко и плетеной шляпе.

Эмили Ратажковски

Также вчера модель заметили папарацци около продуктового магазина и на прогулке с мужем. Для своего выхода она выбрала обтягивающие черные легинсы с завышенной талией, короткий топ того же оттенка и бейсболку.

Эмили Ратажковски с мужем

С тех пор как Эмили объявила о своей беременности, написав эссе для Vogue, она с радостью публикует множество снимков в своем микроблоге. Недавно знаменитость вместе с супругом провела отпуск на роскошном курорте Амангири в Юте (здесь же они были на свой медовый месяц в 2018 году), откуда делилась яркими фотографиями.

Ранее модель признавалась, что не хочет заранее узнавать пол малыша. Она даст ребенку максимальную свободу самоопределения.

Когда мы с мужем рассказывали друзьям, что я беременна, их первый вопрос обычно был: «Вы знаете, кого хотите?». Нам нравится отвечать, что мы не узнаем пол ребенка, пока ему не исполнится 18, и он сам нам не расскажет. Все над этим смеются,

— написала Ратажковски в эссе.