Башни Кремля начали сносить Путина?

Странные вещи происходят в Кремле последний месяц. И основное — кто-то пытается переформатировать всю охрану Путина, но не только это. Сначала пошли слухи о болезни начальника — Паркинсон и все такое. Затем о «долгой и продолжительной болезни», которая влияет на принятие решений.



5 ноября, вдруг в думу вносят поправки в закон «О гарантиях президенту, прекратившему свои полномочия» дающие ему полный иммунитет и неприкосновенность.

24 ноября сетевое издание «Проект» публикует разоблачительный материал о главном охраннике Путина — Викторе Золотове — руководителе Росгвардии. Фактически из материала следует что бизнес тамбовской ОПГ в Санкт-Петербурге перешёл в собственность Золотова и управляется его подругой Диной Цилевич, которая растит сына с отчеством Викторович, но отец его неизвестен.

25 ноября, тот же «Проект», публикует расследование уже об отношениях Путина с некой, Светланой Кривоногих.

Девушка жившая в конце 90-х в питерской коммуналке, по словам соседей, начала встречаться с чиновником из мэрии. Затем она вдруг стала собственницей элитного жилья в Москве, Сочи и Питере на миллиарды рублей. Сейчас Светлана владеет долей в банке «Россия», который называют личным кошельком Путина. Ей принадлежат горнолыжный курорт, коммерческая недвижимость в самых дорогих локациях. Часть ее покупалась на займы известного виолончелиста Ролдугина.

В 2003 году у Кривоногих родилась дочь, отец которой неизвестен, но отчество она носит Владимировна.

На днях «Собеседник» опубликовал расследование о том, что яхта Кривоногих плавает с эскортом от ВМФ РФ, в виде новейшего противодиверсионного катера и боевой группой флотского спецназа вооруженной до зубов.

В общем 20 лет эта информация не выходила наружу, а теперь вдруг поперло. Что-то происходит.

Будем посмотреть.

Сергей Боженко