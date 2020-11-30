Авиация РФ улетает в каменный век — пилоты в России начнут сажать самолеты по бумажным картам

Внедрение новой системы организации воздушного движения, которое намечено на 3 декабря, как минимум на месяц отправит российскую пассажирскую авиацию в каменный век.В десятках российских аэропортов пилоты будут вынуждены осуществлять заход на посадку де-факто «вслепую», не имея в бортом компьютере отцифрованных данных о воздушных трассах.

Вместо них будут использоваться команды диспетчера с земли и бумажные карты, сообщает РБК со ссылкой на заявления «Аэрофлота», информацию от Госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), а также представителей и пилотов крупнейших российских авиакомпаний.

Переход на новую структуру воздушного движения, полностью меняющую навигацию, включая маршруты, трассы, точки входа и буквенные обозначения, правительственная комиссия по транспорту утвердила в декабре 2019 года.

Схема, призванная уменьшить задержки самолетов, сократить расход топлива, повысить безопасность полетов и облегчить работу диспетчеров, заработает уже на этой неделе, но аэронавигационные данные по более чем 30 аэропортам не появятся в ней до 30 декабря. Крупнейшие поставщики таких данных — «дочка» Boeing компания Jeppesen и немецкая Lufthansa — заявили, что внести запланированные изменения в нужный срок технически невозможно. Для этого поправки в навигационные базы данных нужно было принимать до начала октября, но они появлялись частями с 22 октября по 5 ноября.

Пилотов начали знакомить с новой навигацией только в ноябре — менее чем за месяц до ее введения, хотя Международная организация воздушного транспорта (ИКАО) рекомендует делать это минимум за 56 дней.

Несмотря на это, Росавиация не рассматривает перенос введения новой системы и подчеркивает, что публикация данных состоялась в регламентированные ИКАО сроки (минимум за 28 дней).

Итогом станет то, что пилоты будут вынуждены осуществлять взлет и посадку векторением — навигационным наведением самолетов посредством указаний экипажам со стороны диспетчеров, а также с помощью бумажных карт. Авиакомпании предупреждали ОрВД о проблемах, которые могут возникнуть при таких полетах, но в ответ госкорпорация заявила, что со стороны диспетчеров будет оказано максимальное содействие летным экипажам по векторению в период перехода на новую структуру воздушного пространства и смены навигационных баз данных.

В «черном списке» из более чем 30 аэропортов нет Москвы, на которую приходится 60% всех полетов. Но самолеты, вылет которых из других городов запланирован 2 декабря до 20:59, а прилет в московские аэропорты после 21:00, должны будут заходить на посадку с помощью векторения, то есть «вслепую» — при помощи диспетчеров, рассказали РБК источники в нескольких крупнейших авиакомпаниях. Точных сроков, когда появятся навигационные данные по московским аэропортам пока нет.

Главным риском в этой ситуации становятся потеря радиосвязи с землей и отказ локатора у диспетчера.

Наибольшие проблемы могут возникнуть у «Победы», в маршрутную сеть которой входит максимальное число аэропортов, где изменения навигационных баз задерживаются, рассказал РБК источник, близкий к группе. Глобальные провайдеры баз данных точно не успеют модифицировать систему, уверен он: «Никто не взялся обновить данные в такой короткий срок».

Лоукостер направил письма в адрес руководителей ряда регионов страны об отмене своих рейсов в связи с введением новой структуры и из-за неготовности обновленной базы. В частности такое письмо поступило от гендиректора компании Андрея Калмыкова губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. В документе топ-менеджер просит отложить ввод изменений воздушного пространства из-за угрозы их безопасности.

В госкорпорации ОрВД таких рисков не видят и считают, что «полностью готовы» к вводу новой структуры полетов. В текущих условиях из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, объемы воздушного движения сократились, снижение интенсивности полетов позволит пользователям воздушного пространства с меньшим количеством рисков освоить новую структуру, а также обеспечить регулярность и эффективность полетов по мере восстановления объемов авиационного трафика, отмечает ведомство.