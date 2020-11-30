Астрономы впервые увидели возникновение планетной системы

Астрономы обнаружили быстро движущийся угарный газ, отдаляющийся от небольшой молодой звезды. Это уникальный этап эволюции планетной системы, который может дать представление о том, как развивалась наша собственная солнечная система. Хотя до сих пор неясно, как газ выходит так быстро. Группа исследователей из Кембриджского университета полагает, что газ может быть образован из ледяных комет, испаряющихся в поясе астероидов звезды.

за всем процессом астрономы наблюдали с помощью комплекса радиотелескопов, расположенного в чилийской пустыне Атакама (ALMA) в рамках обзора молодых звезд «класса III». Некоторые из этих звезд класса III окружены дисками обломков, которые, предположительно, образовались в результате столкновений комет, астероидов и других твердых объектов. Остатки пыли и мусора от этих столкновений поглощают свет от их центральных звезд и повторно излучают эту энергию в виде слабого свечения, которое можно изучить с помощью ALMA.

В ходе обзора у рассматриваемой звезды NO Lup, которая составляет около 70% массы нашего Солнца, был обнаружен слабый пыльный диск малой массы, однако это была единственная звезда класса III, которая выделяла угарный газ. NO Lup более развита, и возможно, она потеряла этот первичный газ после того, как сформировались планеты.

Даже то, что мы обнаружили утечку угарного газа, это удивительно, поскольку ALMA ранее не получала изображений других молодых звезд этого типа. Но когда мы присмотрелись, то обнаружили кое-что еще более необычное газ был далеко от звезды и двигался намного быстрее, чем ожидалось. Джошуа Ловелл, аспирант Кембриджского института астрономии

Дальнейший анализ показал, что газ может образовываться во время столкновений между астероидами или во время периодов сублимации (переходов от твердой фазы к газообразной), а также на поверхности звездных комет, которые, как ожидается, будут иметь обширные запасы льда из окиси углерода.

Изучение этой звезды, по мнению астрономов, проливает свет на то, какие физические процессы формируют планетные системы вскоре после их рождения.