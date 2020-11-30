Американский БПЛА убил одного из лидеров «Стражей исламской революции» Ирана с помощью «Катаны»

С БПЛА убит один из лидеров «Стражей исламской революции» Ирана Муслим Шахдан. По словам очевидцев, для этого использовали знаменитую американскую ракету «Катана», которая разрезает автомобиль специальными лезвиями.

Об этом сообщила журналистка Al Jazeera Арва Ибрагим.

Авиаудар произошел на границе между Ираком и Сирией когда автомобиль проехал контрольно-пропускной пункт Аль-Каим.

В средствах массовой информации также сообщают о трех погибших охранников должностного лица, его сопровождали и находились в одной машине с Муслим Шайдана.