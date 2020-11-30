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10 актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах

10 актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах

Компания Bingo Sites составила рейтинг актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах.

Эксперты исследовали фильмографию актеров и обнаружили — кто из них чаще других раздевается перед объективом.

Как оказалось, самым откровенным и раскрепощенным является Юэн Макгрегор. Если собрать все сцены, в которых мужчина появляется голым, то их хронометраж составит 1103 секунды. Следом за ним идет Антонио Бандерас, а замыкает тройку лидеров Марк Руффало.

Интересно, что женщины чаще мужчин снимаются в откровенных сценах. Так, красавицы снимаются голыми в 18% своих кинолент, а мужчины — лишь в 12%.

ТОП-10 актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах:

Юэн Макгрегор;
Антонио Бандерас;
Марк Руффало;
Сильвестр Сталлоне;
Колин Фаррелл;
Мэттью Макконахи;
Зак Эфрон;
Кристиан Бэйл;
Леонардо Ди Каприо;
Дэниел Крейг.

30 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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