Компания Bingo Sites составила рейтинг актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах.
Эксперты исследовали фильмографию актеров и обнаружили — кто из них чаще других раздевается перед объективом.
Как оказалось, самым откровенным и раскрепощенным является Юэн Макгрегор. Если собрать все сцены, в которых мужчина появляется голым, то их хронометраж составит 1103 секунды. Следом за ним идет Антонио Бандерас, а замыкает тройку лидеров Марк Руффало.
Интересно, что женщины чаще мужчин снимаются в откровенных сценах. Так, красавицы снимаются голыми в 18% своих кинолент, а мужчины — лишь в 12%.
ТОП-10 актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах:
Юэн Макгрегор;
Антонио Бандерас;
Марк Руффало;
Сильвестр Сталлоне;
Колин Фаррелл;
Мэттью Макконахи;
Зак Эфрон;
Кристиан Бэйл;
Леонардо Ди Каприо;
Дэниел Крейг.
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