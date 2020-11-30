Компания Bingo Sites составила рейтинг актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах.

Эксперты исследовали фильмографию актеров и обнаружили — кто из них чаще других раздевается перед объективом.

Как оказалось, самым откровенным и раскрепощенным является Юэн Макгрегор. Если собрать все сцены, в которых мужчина появляется голым, то их хронометраж составит 1103 секунды. Следом за ним идет Антонио Бандерас, а замыкает тройку лидеров Марк Руффало.

Интересно, что женщины чаще мужчин снимаются в откровенных сценах. Так, красавицы снимаются голыми в 18% своих кинолент, а мужчины — лишь в 12%.

ТОП-10 актеров, которые чаще всего раздеваются в фильмах:

Юэн Макгрегор;

Антонио Бандерас;

Марк Руффало;

Сильвестр Сталлоне;

Колин Фаррелл;

Мэттью Макконахи;

Зак Эфрон;

Кристиан Бэйл;

Леонардо Ди Каприо;

Дэниел Крейг.