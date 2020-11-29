В США создадут виртуальную пограничную стену

Обещанную Трампом стену на границе с Мексикой заменят сторожевыми башнями компании Anduril Industries.



Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) подписала соглашение с Anduril Industries о строительстве «виртуальной пограничной стены». Как сообщает The Washington Post, в контракте описываются переносные вышки наблюдения для обнаружения движущихся в сторону границы транспортных средств и людей.

Всего в течение 2021 и 2020 годов должно быть установлено 140 башен — они дополнят «стену» из уже поставленных в ходе пилотной программы шестидесяти вышек. Как заявил руководитель компании Anduril Industries, стоимость сделки составляет «несколько сотен миллионов долларов».

В сторожевых вышках используются различные датчики, включая LIDAR. Затем данные анализируются искусственным интеллектом Lattice, который способен различать типы движущихся объектов. Идея состоит в том, чтобы обнаруживать людей, а не поднимать пограничников из-за каждого замеченного животного. Кроме того, в рамках подписанного контракта Anduril поставит пограничникам беспилотники.