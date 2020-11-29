В Сингапуре женщина родила ребенка с антителами к COVID-19

На свет появился мальчик с антителами к коронавирусу после болезни беременной матери. Малыш родился в Сингапуре, пишет газета The Straits Times.

По данным СМИ, это первый официально зарегистрированный ребенок с антителами.

Издание уточняет, что 31-летняя Селин Нг-Чан заразилась коронавирусом во время беременности. Диагноз ей поставили на десятой неделе. А 7 ноября у нее родился сын, у которого нашли антитела к вирусу. При этом ее собственные антитела к вирусу SARS-CoV-2 исчезли, пишет СМИ со ссылкой на медиков. Последние предполагают, что мать передала их новорожденному.

Ранее об антителах к COVID-19 у новорожденных детей также сообщали китайские медики, которые наблюдали за шестью роженицами с коронавирусом в легкой форме. После родов анализы всех младенцев показали отсутствие заболевание и наличие антител.