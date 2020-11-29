В центр Минска вновь стягивают военную технику и автоматчиков

Колонны военной техники движутся в центр Минска. Об этом сообщают Tut.by очевидцы.

По их словам, скопление спецтехники замечено на проспекте Независимости. Там автозаки и водомет. Военные авто видели и на площади Якуба Коласа.

О движении спецтехники сообщают и в других районах города.

Как отмечается, машины едут из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД Белоруссии.

Укрепляют окграждения силовики также у стелы.

Приготовления, вероятно, связаны с акцией протеста, которая традиционно проходит в белорусских городах по воскресеньям.

Напомним, в Белоруссии с августа продолжаются протесты из-за итогов президентских выборов, на которых действующий лидер страны Александр Лукашенко получил 80%, а его главная противница Светлана Тихановская — всего 10%. Избиратели заявляют, что победа Лукашенко была достигнута благодаря фальсификациям. С 9 по 12 августа протестующих жестко разгонял ОМОН. Силовики набрасывались и на случайных прохожих, велосипедистов, автомобилистов, людей задерживали и жестоко избивали в изоляторах. Позднее жители белорусских городов стали выходить на протестные акции не только против Лукашенко, но и против произвола, жестокости силовиков. Митинги не прекращаются до сих пор.