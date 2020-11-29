Во Франции прошли акции против ограничения свободы информации » Умер актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера Британский актер и бывший бодибилдер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в классической трилогии «Звездные войны», умер в возрасте 85 лет, сообщает Sky News. Помимо участия в первых эпизодах «Звездных войн» («Новая надежда» 1977 года, «Империя наносит ответный удар» 1980 года и «Возвращение джедая» 1983 года), Проуз снимался в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика, фильмах ужасов «Цирк вампиров», «Франкенштейн и монстр из ада». На британском телевидении он также известен как герой социальной рекламной кампании Green Cross Code за безопасность детей на дорогах.

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