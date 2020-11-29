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Тайсон и Джонс отказались признать ничью

Бывшие чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Рой Джонс-младший отказались признать ничью в их поединке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Оба спортсмена выразили недовольство результатом. В частности, 54-летний Тайсон сразу покинул ринг после оглашения решения. Однако позже он присоединился к сопернику и пообщался с прессой.

51-летний Джонс также признал, что, как и Тайсон, не согласен с исходом. По мнению американца, ему удалось перебить оппонента. При этом по статистике CompuBox, Тайсон оказался точнее соперника. 67 его ударов настигли цели, в то время как лишь 37 попаданий оказались на счету Джонса.

29 ноября Тайсон и Джонс провели показательный поединок. Результат боя не учитывался в официальной статистике.

В конце апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров. Американец не проводил бои с 2005 года.

Джонс удерживал титулы в среднем, полутяжелом и тяжелом весе. Американец завершил карьеру в феврале 2018-го.

29 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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