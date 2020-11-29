Стала известна настоящая причина смерти Шона Коннери

Британский актер Шон Коннери, известный по роли агента 007 Джеймса Бонда, умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии. Причины смерти звезды стали известны порталу TMZ, в распоряжении которого оказалось свидетельство о смерти.

В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.

Как рассказал ранее сын актера Джейсон, Коннери «ушел тихо во сне». В последние дни рядом с ним находились все члены семьи, которые смогли прибыть в столицу Багамских островов Нассау, добавил он.

О смерти Коннери сообщалось 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.