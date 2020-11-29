Россиянам предрекли глубокую беднойсть

Спад в экономике РФ в 2020 году может составить до 4,5%. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на «Общероссийском гражданском форуме — 2020».

«Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть 4,5%», — сказал Кудрин.

Он также отметил, что уровень жизни за последние пять лет существенно снизился, а ситуация с коронавирусом будет способствовать дальнейшему снижению показателя. «После того как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин также считает, что в ближайшие годы увеличится число россиян, живущих за чертой бедности. «У нас примерно на миллион [человек] прирастет бедность. К сожалению, в ближайшие годы мы не отскочим так сильно», — отметил он.

Треть компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) может прекратить работу в результате второй волны коронавируса, продолжил Кудрин. «Может быть, даже это минимум», — отметил он.При этом глава Счетной палаты отметил, что государство должно существенно увеличить поддержку МСБ.

«Я уверен, что государство должно серьезно, существенно поддержать дополнительно и средний, и малый бизнес, и население. Ресурсы есть. Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну» — сказал он.