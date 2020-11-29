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При подрыве автомобиля в Карабахе погибли пятеро азербайджанцев

Гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине в Физулинском районе Нагорного Карабаха, переданного под контроль Азербайджана.

Жертвами происшествия стали пятеро азербайджанских граждан — Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу, Гаджиева Эльминаз Магеррам гызы и Адильзаде Зибейда Шакир гызы.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, взрыв произошел в субботу в 15:20 (14:20 мск) на территории «освобожденного от оккупации» села Ашагы Сеидахмедли.

Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Toyota (90-BL-558). Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

29 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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