Британские вирусологи объяснили, почему в мире не доверяют российской вакцине Исследователи выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через купюры » При подрыве автомобиля в Карабахе погибли пятеро азербайджанцев Гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине в Физулинском районе Нагорного Карабаха, переданного под контроль Азербайджана. Жертвами происшествия стали пятеро азербайджанских граждан — Гаджиев Шакир Магеррам оглу, Гаджиев Фирудин Магеррам оглу, Гусейнов Зульфюгар Адыширин оглу, Гаджиева Эльминаз Магеррам гызы и Адильзаде Зибейда Шакир гызы. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, взрыв произошел в субботу в 15:20 (14:20 мск) на территории «освобожденного от оккупации» села Ашагы Сеидахмедли. Отмечается, что речь идет об автомобиле марки Toyota (90-BL-558). Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

загрузка...