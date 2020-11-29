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Ольга Бузова чудом избежала смерти

Бузова чудом избежала смерти
Проект «Ледниковый период» дается Ольге Бузовой очень непросто.
Не успела телеведущая отойти от последствий неудачного падения, как с ней едва не случилось большое несчастье, сообщает «КП».
Во время записи номера, который сегодня будет показан в эфире Первого канала, Ольга должна была выполнять трюки под крышей стадиона.
Уже в процессе проката выяснилось, что страховка, закрепленная на запястье, не работает.
Бузова зажала трос лонжи руками и выполнила все положенные упражнения. Сделать это ей помогла хорошая спортивная подготовка.
О казусе, могущим стать фатальным, она своему тренеру рассказала уже после отработки программы.
29 ноября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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