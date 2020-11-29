Обнаруженный в пустыне загадочный металлический монумент так же загадочно исчез

Загадочный металлический монумент, обнаруженный на этой неделе в пустыне американского штата Юта, исчез. Об этом сообщает издание The Salt Lake Tribune.

При этом бюро землепользования заявляет, что не убирало монумент.

«Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная конструкция, именуемая «монолитом», была удалена… неизвестной стороной», — заявила представитель бюро Кимберли Финч, уточнив, что монолит убрали вечером 27 ноября.

Корреспонденты The Salt Lake Tribune отправились на место, чтобы подтвердить отсутствие объекта. «Все, что осталось от монолита, — это металлический треугольник, который раньше был на верху конструкции, и выемка в земле, там, где находился объект», — отмечает издание.

Как рассказал житель Колорадо Риккардо Марино, он направлялся к монолиту, когда увидел удаляющийся грузовик. Машина отъезжала от места, где был расположен монумент, и перевозила большой прямоугольный предмет около 22.40. Когда Марино прибыл на место, монумент уже исчез.

Ранее сообщалось, что загадочный металлический монумент в пустыне американского штата Юта с высокой долей вероятности является работой художника-минималиста Джона МакКракена, который жил неподалеку.

24 ноября монолит обнаружили сотрудники отдела ресурсов дикой природы во время подсчета баранов на юго-востоке штата. Высота монумента достигает около трех метров, он имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом в ней ничего не отражается.