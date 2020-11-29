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Новый рекорд: в США выявили более 200 тысяч зараженных

Впервые с начала пандемии в США выявили более 200 тысяч случаев коронавируса за сутки.

Как сообщает университет Джонса Хопкинса, суточный прирост зараженных составил 205 557.

По всей стране зафиксированы 1404 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Предыдущий антирекорд был установлен 21 ноября, когда в стране выявили 195 542 случая заражения. Кривая заболеваемости неуклонно растет вверх с начала ноября.

Общее число зараженных в США достигло 13 092 661, число летальных исходов превысило 264 тысячи.

29 ноября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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