На Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне взорвался болид Грожана, пилот госпитализирован

Гонка 15-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне остановлена на неопределенное время после жуткой аварии.

Французский пилот команды Haas Ромен Грожан на выходе из третьего поворота не справился с управлением, задел болид россиянина Даниила Квята и врезался в ограждение.

Машину Грожана от удара разорвало пополам, она взорвалась и мгновенно загорелась, сам гонщик был госпитализирован с ожогами и в шоковом состоянии.

Отмечается, что Грожан не получил серьезных травм и смог сам покинуть место аварии.

Руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер поблагодарил спасательные бригады, которые сработали очень быстро.

«С Роменом все в порядке, я не хочу делать комментарии, касающиеся медицинских аспектов, но у него легкие ожоги на руках и лодыжках», — сказал Штайнер.