Крупнейшая спецоперация против наркокартеля прошла сразу в нескольких странах

Крупнейшая спецоперация против бразильского наркокартеля прошла в нескольких странах Европы и Азии.

По данным Европола, в операции участвовали около тысячи полицейских. Больше всего задержаний было в Бразилии, Испании, Бельгии и ОАЭ, пишет DW.

Кроме того, в Бразилии были арестованы 37 самолетов и 160 домов. Также правоохранители изъяли у предполагаемых преступников 37 роскошных автомобилей и 12 млн евро наличными.

Отмечается, что за полгода наркокартель «зарабатывал» около 100 млн евро.