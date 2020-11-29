«  
  »

Крупнейшая спецоперация против наркокартеля прошла сразу в нескольких странах

Крупнейшая спецоперация против бразильского наркокартеля прошла в нескольких странах Европы и Азии.

По данным Европола, в операции участвовали около тысячи полицейских. Больше всего задержаний было в Бразилии, Испании, Бельгии и ОАЭ, пишет DW.

Кроме того, в Бразилии были арестованы 37 самолетов и 160 домов. Также правоохранители изъяли у предполагаемых преступников 37 роскошных автомобилей и 12 млн евро наличными.

Отмечается, что за полгода наркокартель «зарабатывал» около 100 млн евро.

29 ноября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  