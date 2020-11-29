Кейт Хадсн рассказала, что воспитывает детей жестко

Актриса сообщила, что ее подход к воспитанию детей «стал неожиданностью для всей семьи». «Я очень строгая. Я устанавливаю строгие правила и иной раз даже не обсуждаю их с детьми. Я поняла, что если хочешь установить строгие стандарты в своей семье, не нужно их обсуждать. Если я сказала «нет» — значит, «нет»», — поделилась Кейт.

Хадсон призналась, что любит порядок и дисциплину в своей повседневной жизни, особенно это касается здоровья и воспитания детей. «Родителям нужно устанавливать разумные границы для детей, нарисовав их „на песке“, чтобы дети могли проверить их. Вы увидите, как далеко смогут зайти они, и как с этим справитесь вы. Это важная часть взросления», — отметила актриса.

Артистка подчеркнула, что особенно строго следит за манерами детей. «Я просто не терплю ложь. Ни большую, ни маленькую», — отметила Кейт. Однако, говорит Хадсон, она не такая строгая мать, когда дело касается детских эмоций и ошибок. «Я очень открыта в этом плане. Я позволяю детям выражать чувства и совершать ошибки», — делится звезда.