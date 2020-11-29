Иран форсировал создание ядерного оружия

Парламент Ирана поддержал ускоренное рассмотрение законопроект об увеличении уровня обогащения урана.

По данным агентства Tasnim, депутаты проголосовали за это решение на фоне убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Если законопроект примут на итоговом голосовании в среду, то правительство должно будет обеспечить годовое производство урана, обогащенного до 20%, в объеме не менее 120 кг.

Этот шаг будет означать отказ Ирана от выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который предусматривает уровень обогащения урана не более 3,67% в течение 15 лет.

Кроме того, в связи с убийством физика-ядерщика иранские парламентарии призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент исламской республики Хасан Роухани пообещали не оставлять без ответа убийство физика Мохсена Фахризаде, которой называли «отцом» иранской ядерной программы.

Напомним, ученый был убит в пятницу вблизи Тегерана. Автомобиль с ним обстреляли, произошел взрыв, в котором также погибли члены семьи главы центра ядерных исследований