Джамала: О номинации на «Грэмми» узнала из сторис

На днях у украинцев появился еще один повод для гордости – альбом саундтреков к фильму «Евровидение: История огненной саги», в записи которого принимала участие украинская певица и победительница «Евровидения-2016» Джамала, номинирован на престижную музыкальную премию «Грэмми»!

Журналисты расспросили у Джамалы о записи альбома, сотрудничестве с Netflix и о том, как она узнала о номинации альбома на премию.

Музыкальным продюсером номера, в котором принимала участие Джамала, была очень известная в Голливуде сонграйтер и певица Алана да Фонсека. Задача была сложная – нужно было записать попурри из нескольких композиций, причем каждый участник записывал партии в своем городе.

По словам Джамалы, Алана прислала трек практически в готовом виде, осталось только записать вокал.

«Сначала мне предложили исполнить часть на французском, но так как я не владею этим языком, не хотелось рисковать с произношением. Поэтому мы попросили поменять партию – мне достался припев песни ABBA и еще несколько фрагментов», – рассказала певица.

Запись трека проходила в киевской студии Istok поздно вечером, чтобы в Лос-Анджелесе наступило утро и Алана могла быть на связи.

«Я записывала дубль, она слушала, комментировала, и я записывала следующий вариант. Могу сказать, что все мои импровизации и пожелания были приняты буквально «на ура», что, конечно же, было приятно. Запись прошла очень быстро, от силы час вместе со всеми разговорами»,- поделилась Джамала.

Оказалось, что о номинации альбома на «Грэмми» Джамала узнала из соцсетей! Это стало очень приятным сюрпризом для певицы.

«Сразу пять профилей отметили меня в своих Instastories, а чуть позже мой PR-менеджер скинул мне скриншот с официального сайта премии. Потом посыпались поздравления от самых разных людей – и из мира музыки, и от слушателей, и от подписчиков. Принять участие в записи саундтрека, который номинирован на «Грэмми», это приятно и почетно. Конечно, я оказалась там благодаря победе на «Евровидении», что тоже очень круто. Но я не устаю повторять, что мои главные победы еще впереди», – рассказала нам Джамала.