Британские вирусологи объяснили, почему в мире не доверяют российской вакцине

Российские разработки воспринимаются более скептически в мире из-за того, что процессы, касающиеся фармакологии, в США и Европе проходят более открыто и прозрачно, чем в России. Об этом заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс, передает CBC.

«Мы не знаем, насколько тщательно ведется наблюдение за испытаниями и насколько аккуратно объявляются результаты», — добавил он.

Его коллега, профессор вирусологии Университета Рединга Иэн Джонс отметил, что в целом данные об эффективности российской вакцины соотносятся с данными о других вакцинах, и, возможно, российский препарат тоже будет «полезен». «Первоначальные результаты вызывали замешательство, но я не думаю, что это из-за того, что они были необоснованными. Они были опубликованы немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — пояснил он.

Напомним, 24 ноября разработчик «Спутник V» повысил ее эффективность с 91,4%до 95%. «Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21-му дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%», — сообщали в исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).

Добавим, «Спутник V» стала первой вакциной от коронавируса, она зарегистрирована в России. 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что препарат протестировала одна из его дочерей. При этом в Минздраве Германии усомнились в качестве и эффективности российской разработки, а в США заявили, что нет ни малейшего шанса тестирования вакцины из РФ даже на обезьянах, не говоря уже о людях.