Боевики в Нигерии зверски убили 110 человек

Рабочие рисовых полей на северо-востоке Нигерии подверглись нападению боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ).

Вооруженные люди приехали на мотоциклах на поля недалеко от села Забармари и открыли беспорядочную стрельбу. Погибли, по меньшей мере, 110 фермеров, десятки были ранены.

Координатор гуманитарной помощи ООН в Нигерии Эдвард Каллон назвал нападение чудовищным и безжалостным. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления раненым.

«Я возмущен и нахожусь в ужасе от чудовищного нападения на мирных жителей, совершенного негосударственными вооруженными группами в деревнях недалеко от столицы штата Борно Майдугури», — цитирует его AFP.

Губернатор штата Борно Бабаганан Умара Зулум подтвердил, что нападение произошло утром в субботу в районе местного самоуправления Джере.