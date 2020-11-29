Ариана Гранде сместила BTS с чартов

Интересно, что скажет на это ее любимец Чонгук (Jungkook)? Ведь их некогда подозревали в романе, да и, честно сказать, по сей день публика судачит о нежных отношениях двух таких разных, но понимающих друг друга сингеров. И все же, те АРМИ, которые уверены в некой неведомой нам связи ГК и Гранде, считают, что Куки не будет против соперничества с талантливой и обаятельной девушкой.

Однажды, парочка «друзей» уже ставила на заставки своих смартфонов общие фотографии, возможно, сегодня селебрити снова это сделают, ведь, несмотря на то, что они живут далеко и практически не видятся, дух соперничества не покидает этих двоих, заставляя Ари и Гука постоянно вспоминать моменты их встречи.

А как вы считаете, заслуженно ли Гранде заняла топовое место в списке лидеров?