Американцы потратили рекордную сумму на интернет-покупки в «черную пятницу»

В условиях пандемии коронавируса американцы потратили рекордные девять миллиардов долларов на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные компании Adobe Analytics.

Эксперты проанализировали информацию от 80 из 100 крупнейших американских торговых сетей. В прошлом году жители США потратили на покупки в сети в «черную пятницу» 7,4 миллиарда долларов, в 2018 году — 6,2 миллиарда долларов. Исследователи объясняют рост интереса к интернет-магазинам действующими сейчас во многих штатах ограничениями на работу обычных торговых точек.

Среди самых популярных товаров, которые покупали американцы, оказались мобильные устройства и бытовая техника. При этом отмечается снижение интереса к ювелирным изделиям и обуви по сравнению с предыдущими годами.

По оценкам Adobe Analytics, в предстоящий 30 ноября «киберпонедельник» американцы потратят на покупки в интернет-магазинах от 10,8 до 12,7 миллиарда долларов. Если прогноз сбудется, то это также станет новым рекордом.