82-летний Хопкинс растрогал Сеть своим детским фото

Известный голливудськиий актер Энтони Хопкинс очень умилил поклонников детским фото.

На своей странице в Instagram 82-летняя звезда «Молчание ягнят» опубликовал затертое черно-белое фото, на котором показал, как выглядел в детстве.

С фотографии смотрит улыбающийся маленький щекастый мальчик в рубашке.

Это моя заставка. Я часто себя говорю: «У нас все хорошо, малыш» — отметил в фото артист.

Поклонники были растроганы таким снимком звезды, отметив что даже в детстве он был невероятным.