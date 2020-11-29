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19-летняя дочь Синди Кроуфорд порадовала поклонников откровенным снимком в бикини

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер поделилась фотографией в купальнике и порадовала фанатов. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке 19-летняя знаменитость позирует в топе от бикини оливкового цвета на территории собственного дома. Ее образ дополнили серебряная подвеска, ободок и солнцезащитные очки с оранжевыми стеклами. В руках она держит своего питомца и примеряет на него похожий аксессуар в черной расцветке. Публикация набрала больше 253 тысяч лайков.

Поклонники оценили фото манекенщицы. «Красотка!», «Боже, это так мило», «Потрясающая девушка», «Выглядишь невероятно!», «Вы очень похожи!», «Очаровательная маленькая семья», — высказывались они в комментариях.

Ранее в ноябре Кайя Гербер восхитила подписчиков снимком в бюстгальтере. На нем она позирует возле растений на фоне белой стены в черных легинсах, бюстгальтере такого же цвета и белой рубашке. Образ Гербер дополнили небольшие серьги.

29 ноября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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