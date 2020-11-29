Президент США Дональд Трамп планирует снова баллотироваться на этот пост в 2024 году. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на источники.

Отмечается, что действующий американский лидер объявит об этом в день инаугурации своего соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. По данным источников, Трамп надеется оставить за собой Республиканскую партию на следующие четыре года.

Ранее Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом. Он заявил, что его соперник на выборах демократ Джо Байден должен доказать честность полученных голосов избирателей.

25 ноября президент США вновь заявил, что выиграл выборы главы государства. По его словам, Демократическая партия использовала махинации на нынешних президентских выборах в США, включая вброс голосов, голосование от имени умерших людей и удаление с участков наблюдателей.